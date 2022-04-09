أي خطوة نحو التطبيع مع احتلال ستقابلها خطوات من المقاومة/ المقاومة نبض القضية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن رئيس المجلس السياسي للمقاومة الإسلامية حركة النجباء أشاد في تغريدة على تويتر بالعملية البطولية في تل أبيب، معلنا أن المطبعين سيجدون أن أية خطوة من قبلهم نحو الصهاينة وكيانهم الواهن ستقابلها خطوات تثبت لهم أن زوالهم أمر واقع ومسألة وقت ليس إلا.

ووصف الشيخ علي الأسدي العملية البطولية للشهيد رعد حازم ضد الصهاينة بأنها برهان واضح على حتمية زوال إسرائيل، متابعا أن القضية الفلسطينية لا تموت أو يخمد لهيبها بالتقادم وبخيانة المطبعين.

وختم قائلا: أن المقاومة تمثل نبض القضية الفلسطينية وزخمها الذي لا ينضب.

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