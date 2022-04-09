لجنة القوى الفلسطينية ترفض بيانات إدانة عملية "ديزنغوف" التي صدرت عن دول عربية و إسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت لجنة القوى في بيان : "إنها توقفت أمام بيانات الإدانة التي تصدر عن بعض الدول العربية والإسلامية بحق عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال".

و عبرت القوى في بيانها عن رفضها واستنكارها لهذه الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل، مؤكدة أنه كان الأجدى بهذه الأنظمة الانسجام مع مواقف شعوبها الحرة التي تناصر فلسطين وشعبها ومقاومتها، مطالبة هذه الدول بالاعتذار لشعبنا عن هذه الإدانات والتراجع عنها .

كما دعت اللجنة هذه الدول لإدانة سياسة حكومة المستوطنين ومطالبة دول العالم بإدانة سياسة الاستيطان والقتل واقتحام المدن التضييق علي المصلين في المسجد الأقصى، و الوقوف مع الحق التاريخي لشعبنا في أرضه بدلاً من تملق الاحتلال الذي يستهدف هذه الدول كما يستهدف شعبنا.

و قالت لجنة القوى في بيانها: " إن مقاومتنا للاحتلال حق مشروع كفله القانون الدولي وسيستمر شعبنا وأبطاله في مقاومة الاحتلال والمستوطنين حتى يرحل عن أرضنا ومقدساتنا."

/انتهى/