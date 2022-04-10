فولاد خوزستان الایراني يواجه شباب الاهلي الاماراتي على ستاد الملك عبدالله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأحد أيضاً الغرافة القطري مع آهال التركماني على ستاد الأمير عبدالله الفيصل.

ويتصدر شباب الأهلي وآهال ترتيب المجموعة برصيد نقطة من مباراة واحدة لكل منهما، بفارق الأهداف أمام الغرافة وفولاد خوزستان. وأعرب مهدي علي مدرب شباب الأهلي عن تفاؤله قبل المباراة، وقال: سنلعب في المباراة الثانية أمام فريق مختلف كلياً، وهو فريق صعب. وأضاف: هذه المباراة ستكون مختلفاً عن المباراة الأولى ونحن جاهزون لخوضها، هنالك لاعبين سيعودون إلى تشكيلة الفريق من الإصابة، وبالتالي فإن الوضع في فريقنا يتحسن.

وأوضح حول قيامه بإشراك لاعب الوسط عمر عبدالرحمن في المباراة الأولى كبديل خلال الشوط الثاني: عمر لاعب مهم وموهوب، والكل يعرفونه، إنه لاعب قيادي وهو يعرف كيفية اللعب في مواجهة الخصوم وكيفية مساعدة زملاءه، وعندما يكون تحت الضغط فإنه يعرف كيفية التحرك في المساحات الضيقة، وهو مهم جداً ونأمل أن يكون جاهزاً للمباريات المقبلة.

ومن جهته أعرب جواد نيكونام مدرب فولاد عن أمله في أن يتمكن فريقه من الحصول على النقاط الثلاث، وقال: هذه المجموعة صعبة جداً وسيكون من الصعب التأهل عنها. وأردف بالقول: نحن نلعب في مواجهة لاعبين أقوياء، ولكنني سبق لي أن لعبت في الدوري الإماراتي وعندي معرفة جيدة بالفريق المقابل، يجب على فريقي أن يواصل إيمانه بنفسه ويحافظ على تركيزه، حيث أن لدينا فرصة بتحقيق الفوز.

وتابع: المباراة الأولى تكون دائماً الأصعب، خاصة عندما تلعب في مثل هذه الرطوبة، نحن أنهينا المباراة الأولى، وبتنا نعرف نقاط القوة والضعف لدينا، سوف نعمل على تحسين أنفسنا كي نتطور مع سير المباريات.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي الغرافة مع شباب الأهلي، وفولاد مع آهال. وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الخميس تعادل فولاد مع الغرافة 0-0 وتعادل آهال مع شباب الأهلي 1-1. ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.

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