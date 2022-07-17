ايران تتصدر مجموعتها في كأس آسيا لكرة السلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ايران حققت الفوز في هذه المباراة بنتيجة 88-76 وكانت نتائج الارباع الاربعة كالتالي: 27-24، 21-10، 20-12، 20-30 ، وكانت ايران واليابان قد تاهلتا الى الدور الثاني في ختام الجولة الثانية.

وقدمت ايران عرضا كبيرا في هذه المباراة وسيطرت على مجرياتها في الارباع الثلاثة الاولى الا ان اليابان ضغطت لتعديل النتيجة في الربع الرابع ورغم فوزها فيه الا ان ذلك لم يسعفها لتفادي الهزيمة في اللقاء.

وبرز العملاق المخضرم حامد حدادي في صفوف المنتخب الإيراني بعدما أنهى اللقاء بتسجيله إحدى وعشرين نقطة بالاضافة إلى استحواذه على إحدى عشرة كرة مرتدة.

وكانت ايران قد فازت على سوريا 80-67 وعلى كازاخستان 96-60 في الجولتين الاولى والثانية من مباريات المجموعة الثالثة، وبانتصارها الثالث على التوالي، حسمت ايران صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة وهي ستلتقي في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة الأردن مع تايوان.

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