برسبولیس یستهل أبطال آسيا بمواجهة الوحدة الاماراتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً غوا الهندي مع الريان القطري على ذات الملعب.

ويأمل برسبوليس في تكرار نجاح العام الماضي عندما بلغ المباراة النهائية قبل الخسارة أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وقال يحيى غول محمدي مدرب الفريق الإيراني الذي يتصدر ترتيب الدوري المحلي: جماهيرنا تمنحنا الحافز للعب بقوة، وهي تمنحنا الثقة لبلوغ النهائي للمرة الثالثة.

وأضاف: نحن ندرك صعوبة المنافسة في دور المجموعات، ونأمل من خلال الاستعداد الجيد والأداء القوي أن نحصل على المركز الأول في المجموعة.

وأوضح: سنواجه الوحدة في المباراة الأولى ، ولن تكون هذه المواجهة سهلة أمام فريق قام بعمل جيد لبلوغ دور المجموعات.

في المقابل نجح الوحدة بقيادة المدرب هينك تين كات في التأهل لدور المجموعات بعدما تغلب على الزوراء العراقي في الدور التمهيدي.

وقال تين كات: كل مباراة صعبة في هذه البطولة، وكل فريق يختلف عن الآخر، ولهذا يجب على المدرب أن يبحث عن أفضل طريقة وأفضل تشكيلة لتحقيق النتيجة المطلوبة، برسبوليس يمتلك قدرات مختلفة عن الزوراء الذي واجهناه في الدور التمهيدي.

وأردف بالقول: ستكون المباراة صعبة، ولكننا نؤمن بأنفسنا، في كرة القدم يجب أن تعمل على استغلال الفرص التي تتاح لك، ونحن واثقون أننا سنحصل على بعض الفرص في مباراة الغد.

وكشف: لسوء الحظ هناك بعض الغيابات في الفريق، حيث أن لاعب الوسط طحنون الزعابي تعرض لإصابة في الكاحل ولم يسافر معنا إلى الهند، وكذلك فإن قائد الفريق إسماعيل مطر لن يشارك في المباراة أمام برسبوليس.. ستكون المباراة صعبة.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي الوحدة مع غوا، والريان مع برسيبوليس.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.



المصدر: AFC