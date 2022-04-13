ايران تستعد لاستقبال متفرجي مونديال قطر/تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

قائد الثورة الاسلامية: لا ينبغي للمسؤولين المماطلة في القضية النووية/قضية فلسطين مازالت حية رغم جهود الولايات واتباعها

أشاد سماحة قائد الثورة الاسلامية بصحوة وتحركات الشباب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، قائلا: "هذه التحركات أظهرت أن قضية فلسطين مازالت حية رغم جهود الولايات المتحدة وأتباعها، وبفضل من الله ان النصر النهائي سيكون حليفا للشعب الفلسطيني ".

أمير عبداللهيان: الحكومة الأفغانية مسؤولة عن توفير الأمن الكامل للبعثات الدبلوماسية الايرانية

عبر وزير الخارجية الايرانية عن عدم رضاه من انعدام الترتيبات اللازمة لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الإيرانية في أفغانستان ، مؤكداً ان الحكومة الأفغانية مسؤولة عن توفير الأمن الكامل للبعثات الدبلوماسية الايرانية.

وزير الداخلية الايراني: أحداث هرات وكابل جرت بتوجيه من العدو لبث الخلافات بين ايران وافغانستان

اشار وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي، يوم الثلاثاء إلى أن التطورات الاخيرة في هرات وكابول، حدثت بتوجيه العدو لبث الخلافات بين ايران وافغانستان.

عقب أحداث یوم أمس في أفغانستان؛ استدعاء القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران إلى وزارة الخارجية الايرانية

استدعت وزارة الخارجية الایرانیة اليوم القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران للاحتجاج بشدة على الاعتداءات لسفارتنا في كابول والقنصلية الإيرانية في هرات.

نائب رئيس الجمهورية الاسلامية: ايران تستعد لاستقبال متفرجي مونديال قطر

أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية يوم الثلاثاء على تدوين برنامج التعاون الشامل لمدة أسبوع بين إيران وقطر واعلن أن إيران تستعد لوصول السياح الأجانب و متفرجي كرة القدم لمونديال قطر2022 وهذه فرصة للقطاع الخاص ليكون نشطاً في مجال السياحة.

الصحة الإيرانية: تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة الايرانية، يوم الثلاثاء عن تسجيلها 28 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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