  1. إيران
  2. السياسة
١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٢:١٦ م

خلال مكالمة فيديو مع نظيره الياباني؛

وزير الدفاع الإيراني: تواجد القوات الأجنبية في المنطقة غير شرعي ويضر بأمنها

وزير الدفاع الإيراني: تواجد القوات الأجنبية في المنطقة غير شرعي ويضر بأمنها

وصف وزير الدفاع الإيراني العميد "محمد رضا قرائي اشتياني" خلال مكالمة فيديو أجراها مع نظيره الياباني "كيشي نوبو" تواجد القوات الأجنبية في المنطقة بأنه غير الشرعي وضار بأمنها، مشدداً على أهمية التعاون بين البلدين بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع الإيراني ونظيره اليابان أكدا خلال المكالمة على توسيع التعاون بين طهران وطوكيو.

ووصف الوزير الإيراني زيادة اللقاءات الثنائية بين البلدين بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة بالأمر الإيجابي والفعّال، مؤكداً على أهمية وحساسية البلدين من الناحية الجيوسياسية في غرب وشرق آسيا.

وفي إشارة منه إلى العقيدة والسياسة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتبر أن التعاون الجماعي بين دول المنطقة ضروري لضمان الأمن والاستقرار.

واعتبر وزير الدفاع الإيراني العميد "محمد رضا قرائي اشتياني" وجود القوات الأجنبية في المنطقة بأنه غير شرعي ويضر بأمنها.

كما شدد وزير الدفاع الياباني "كيشي نوبو" على ضرورة التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لضمان الأمن البحري، وذلك بعد أن أوضح كيفية عمل القوات البحرية لبلاده في منطقة غرب آسيا.

وختاماً ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1923072
https://ar.mehrnews.com/news/1923072/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 15 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات