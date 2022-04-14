وزير الدفاع الإيراني: تواجد القوات الأجنبية في المنطقة غير شرعي ويضر بأمنها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع الإيراني ونظيره اليابان أكدا خلال المكالمة على توسيع التعاون بين طهران وطوكيو.

ووصف الوزير الإيراني زيادة اللقاءات الثنائية بين البلدين بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة بالأمر الإيجابي والفعّال، مؤكداً على أهمية وحساسية البلدين من الناحية الجيوسياسية في غرب وشرق آسيا.

وفي إشارة منه إلى العقيدة والسياسة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتبر أن التعاون الجماعي بين دول المنطقة ضروري لضمان الأمن والاستقرار.

واعتبر وزير الدفاع الإيراني العميد "محمد رضا قرائي اشتياني" وجود القوات الأجنبية في المنطقة بأنه غير شرعي ويضر بأمنها.

كما شدد وزير الدفاع الياباني "كيشي نوبو" على ضرورة التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لضمان الأمن البحري، وذلك بعد أن أوضح كيفية عمل القوات البحرية لبلاده في منطقة غرب آسيا.

وختاماً ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

/انتهى/