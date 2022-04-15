تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت اليوم الجمعة عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و777 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الفا و994 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و204 الفا و49 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و938 الفا و480 شخصا من فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و313 الفا و358 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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