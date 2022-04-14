تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 2194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و 202 الف و 55 إصابة مؤكدة.

واضافت: ان 1441 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 934 الف و 664 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 157 ألفا و 388 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 298 ألفا و 369 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 26 مليونا و686 ألفا و 697 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 148 مليونا و 142 ألفا و454 جرعة./انتهى/