نقف الى جانب الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني والمطبعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الأمين العام للحركة أشاد في بيان له بصمود الشعب الفلسطيني، معلنا أن المجاهدين في فلسطين العزيزة يمرون بمرحلة حاسمة وحساسة.

وحول التطورات الأخيرة، قال الشيخ أكرم الكعبي: أن هذا الشعب الصابر يناضل ضد طاغوت الاحتلال الصهيوني ويستقبل رصاصه الغادر بصدور عارية بمرأى ومسمع مدعي العروبة الذين باعوا ذممهم وضمائرهم وطبعوا مع الشيطان.

وأعلن أن موقف الحركة ثابت تجاه هذا العدوان الكافر، مصرحا نجدد وقوفنا الدائم مع أبناء الشعب الفلسطيني الجريح ضد الصهاينة وكل المطبعين معهم، أعداء الإنسانية التي يتبجحون بها كذبا وزورا.

/انتهى/