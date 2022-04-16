الشيخ عكرمة صبري: المعــركة مع الاحتلال والمستوطنين لا تزال قائمة في الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا صبري في تصريحات صحفية، أبناء شعبنا لمواصلة شد الرحال للمسجد الأقصى، مطالباً الجميع باليقظة تحسباً لأي غدر من قبل الاحتلال ومستوطنيه خلال الأيام المقبلة.

وشنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر أمس الجمعة، هجوماً على المسجد الأقصي المبارك والمصلين في داخله أسفر عن إصابة العشرات من المصلين واعتقال أكثر من 400، وسط حالة غضب عامة في كافة مدن وقرى الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، والتي هددت فيها المقاومة الاحتلال بالرد وتدفيعه الثمن غالياً حال مواصلته جرائمه بحق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.

يذكر أن إدانات عربية وعالمية، صدرت يوم أمس الجمعة، منددة بالهجوم الصهيوني على المسجد الأقصى والمصلين والذي أسفر عن إصابة العشرات منهم، فضلاً عن اعتقال العشرات.

/انتهى/