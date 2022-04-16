وزير الاقتصاد الايراني يلغي زيارته الى امريكا بسبب تعمدها عرقلة اصدار التاشيرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب البيان الصادر اليوم السبت عن وزارة الاقتصاد والشؤون المالية، فإن الحكومة الامريكية تنصلت مجدداً عن الوفاء بتعهداتها قبال المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهي تعمد الى وضع العراقيل في اصدار التاشيرات للوفد الايراني لحضور الاجتماعات الدولية.

واتابع البيان، ان الادارة الامريكية تستغل وجود بعض المنظمات الدولية داخل اراضيها وبذلك قامت لاكثر من مرة بعرقلة حضور وفد يمثل ايران، باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة لصندوق النقد والبنك الدوليين، في اجتماع هتين المنظمتين.

واكدت وزارة الاقتصاد والشؤون المالية، ان استغلال امريكا للمنظمات الدولية لم يقتصر على هذا الامر، وانما تعمد واشنطن بواسطة حظرها اللاقانوني الى منع ايران من الحصول على حقوقها لدى المنظمات الدولية ايضا.

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