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١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٧:٠٨ م

في ظل استغلال وجود المنظمات الدولية على اراضيها؛

وزير الاقتصاد الايراني يلغي زيارته الى امريكا بسبب تعمدها عرقلة اصدار التاشيرات

وزير الاقتصاد الايراني يلغي زيارته الى امريكا بسبب تعمدها عرقلة اصدار التاشيرات

اعلنت وزارة الاقتصاد والشؤون المالية في ايران اليوم السبت، عن الغاء زيارة الوزير سيد احسان خاندوزي الى امريكا لحضور اجتماع البنك الدولي الموسمي، وذلك اثر تأخر السلطات الامريكية في اصدار تاشيرات الدخول للوفد الايراني وارجاء ذلك الى تاريخ الزيارة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب البيان الصادر اليوم السبت عن وزارة الاقتصاد والشؤون المالية، فإن الحكومة الامريكية تنصلت مجدداً عن الوفاء بتعهداتها قبال المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهي تعمد الى وضع العراقيل في اصدار التاشيرات للوفد الايراني لحضور الاجتماعات الدولية.

واتابع البيان، ان الادارة الامريكية تستغل وجود بعض المنظمات الدولية داخل اراضيها وبذلك قامت لاكثر من مرة بعرقلة حضور وفد يمثل ايران، باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة لصندوق النقد والبنك الدوليين، في اجتماع هتين المنظمتين.

واكدت وزارة الاقتصاد والشؤون المالية، ان استغلال امريكا للمنظمات الدولية لم يقتصر على هذا الامر، وانما تعمد واشنطن بواسطة حظرها اللاقانوني الى منع ايران من الحصول على حقوقها لدى المنظمات الدولية ايضا.

/انتهى/

رمز الخبر 1923118
https://ar.mehrnews.com/news/1923118/

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