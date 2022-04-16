إحياء يوم القدس هذا العام سيقام بكل عظمة وشموخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محافظ طهران، محسن منصوري، قال في تصريحه اليوم السبت خلال الاجتماع الاسبوعي للجنة مكافحة كورونا بطهران، انه على خلفية التطورات الاقليمية وبناء على تعليمات سماحة قائد الثورة الاسلامية، سيتم هذا العام احياء مراسم يوم القدس العالمي وستنظم على اثره المسيرات الحماسية.

ودعا محافظ طهران الجهات المعنية الى وضع خطط مناسبة لاقامة هذه المراسم بكل عظمة وشموخ، مع رعاية كامل التعليمات الصحية والاحترازية ذات الصلة بمكافحة فيروس كورونا.

من جهته، اعلن قائد عمليات مكافحة كورونا في طهران، علي رضا زالي، خلال الاجتماع، بأن منحى تفشي الفيروس الوبائي في البلاد اصبح تنازليا، وذلك نظرا لانخفاض اعداد المراجعين الى المراكز الطبية والعلاجية في البلاد من جراء الاصابة بهذه العدوى.

وأشار زالي، ان هاجس ارتفاع الاصابات بكورونا في ايران بعد عطلة راس السنة (1401 - هجري شمسي) تراجع الى ادنى حد، مرجعاً ذلك الى تنفيذ عملية التطعيم والتحصن ضد الوباء بشكل واسع في ارجاء البلاد.

واكد مسؤول وزارة الصحة الايرانية، في ذات الوقت، على مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية لمكافحة الجائحة، من اجل الحفاظ على الظروف المستقرة الراهنة.

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