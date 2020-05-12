نسبة الإصابات بكورونا تتراجع في طهران ضمن منحدر خفيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان قائد غرفة عمليات مكافحة كورونا في محافظة طهران عليرضا زالي صرح امس الاثنين حول الاصابات الجديدة بمرض كورونا في طهران انه خلال الساعات ال٢٤ الماضية رقد ١٩١ شخصا من المصابين بهذا المرض في الاقسام العادية للمستشفيات و ٦٢ شخصا رقد في قسم العناية المركزة.

واضاف ان هذه الاحصائيات تشير الى تراجع نسبة الاصابات بكورونا بوتيرة بطيئة في محافظة طهران، حيث تراجع عدد الراقدين الجدد في المستشفيات بنسبة ٣،٥ في المئة مقارنة مع الايام الماضية.

واشار زالي الى الازدحام الذي تشهده العاصمة خلال الايام الاخيرة مؤكدا: يجب اللا يحسب المواطنون ان الظروف عادت الى طبيعتها قبل تفشي كورونا، بل يجب ان يلتزموا بالتعليمات والبروتوكولات الصحية المعلنة لمنع تفشي الوباء.