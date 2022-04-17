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١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٠:٢٧ م

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وزير التعاون يعلن تحطيم الرقم القياسي في انتاج الحديد الزهر وفحم الكوك الجاف

وزير التعاون يعلن تحطيم الرقم القياسي في انتاج الحديد الزهر وفحم الكوك الجاف

اعلن وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، حجت الله عبدملكي، اليوم الأحد، ان مصنع اصفهان لصهر الحديد سجل رقما قياسيا جديدا خلال الاشهر الاخيرة من العام الايراني الماضي في 6 منتجات محلية، ومنها الحديد الزهر وفحم الكوك الجاف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، حجت الله عبدملكي، اوضح عبر تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاحد، ان حجم انتاج الحديد الزهر الايراني بلغ في نهاية العام الماضي، مليونين و769 الف طن؛ وذلك في سابقة له منذ 50 عاما داخل البلاد.

واكد وزير التعاون ان تجارب الحكومة الايرانية الحالية خلال الفترة القصيرة من تولي الحكم، تشير بانه يمكن من خلال اصلاح الوضع الاداري تحقيق حجم كبير من الانجازات الاساسية على صعيد الصناعات المحلية.

وتابع في هذا السياق، ان مصنع اصفهان لصهر الحديد تمكن ايضا، من تحطيم الرقم القياسي بعد 50 عاما، في مجال انتاج فحم الكوك الجاف، والذي بلغ بنهاية العام الماضي (الايراني) مليونا و223 الف طن.

/انتهى/

رمز الخبر 1923145
https://ar.mehrnews.com/news/1923145/

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