  1. الإقتصاد
١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٤:٢٠ م

انتاج ايران من حجر الحديد بلغ 7.9 مليون طنا في غضون شهرين

انتاج ايران من حجر الحديد بلغ 7.9 مليون طنا في غضون شهرين

ذكر احصاء لمنظمة تحديث وتطوير الصناعات المعدنية والمنجمية الايرانية (ايميدرو) ان انتاج البلاد من حجر الحديد بلغ سبعة ملايين و 957 الف و 944 طنا خلال الشهرين الاخيرين مسجلا زيادة بمقدار 2% عن فترة مماثلة من العام الماضي.

وذكر التقرير ان 9 من الشركات التابعة للمنظمة حققت اعلى المستويات في الانتاج منها شركة " كل كهر" 2.52 مليون طن بنسبة  31.7% من مجموع الانتاج خلال هذه الفترة الزمنية .

ويشير التقرير ان استخراج ايران لحجر الحديد بلغ خلال العام الماضي ( انتهى 20 مارس 2020) 64.2 مليون طن .

وافاد تقرير لمنظمة ايميدرو انه خلال الشهر الاول من العام الحالي ( بدأ في 21 مارس 2020) بلغ انتاج الحديد الاسفنجي للشركات التابعة للمنظمة مليونين و 540 الف و 677  طن بزيادة مقدارها 3% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعلنت الرابطة العالمية للصلب في تقريرها الصادر في يناير 2020، أن نمو إنتاج الصلب الخام الإيراني سيزيد بأكثر من 20 مرة .

وتشير الدراسات إلى أن إنتاج إيران من الفولاذ ارتفع بنسبة 46.7 في المائة، فيما زاد انتاجه العالمي بنسبة 2.1 في المائة.

رمز الخبر 1905025

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