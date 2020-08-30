ایران تحتل المرتبة الاولى عالمیاً من حیث انتاج الحدید الاسفنجي

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الحمهورية الاسلامية الايرانية احتلت المرتبة الاولى عالميا في انتاج الحديد الاسفنجي خلال الاشهر الخمسة الاولی من العام الجاري، وتخطط ايران لزیادة انتاجها لیبلغ 33 مليون طن.

وتمکنت ایران من زیادة حجم انتاجها وصادراتها من الحدید الاسفنجی رغم اقسی اجراءات الحظر التي تتعرض لها.ولعب تدشین مصانع جدیدة لانتاج الحدید الاسفنجي دورا کبیرا في زیادة حجم انتاج ایران منه.

واشار تقریر لمنظمة "ایمیدرو" (منظمة تنمیة وتطویر المناجم والصناعات المنجمیة الایرانیة) ان ایران تخطت الهند خلال شهر ایار لتحتل المرتبة الاولی في انتاح الحدید الاسفنجي بطریقة الاختزال المباشر کما ان انتاج ایران بلغ خلال اکثر من خمسة اشهر (حتی 22 یونیو) اکثر من 12 ملیون طن في حین بلغ انتاج الهند 11 ملیون طن.

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