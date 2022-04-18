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١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٢:٥٧ م

النفط اليمنية:

تحالف العدوان يمعن في احتجاز سفن الوقود

تحالف العدوان يمعن في احتجاز سفن الوقود

أكد الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية "عصام المتوكل"، إمعان تحالف العدوان السعودي في احتجاز سفن الوقود وخاصة الديزل رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة بعد تفتيشها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الناطق الرسمي للشركة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أن هدف تحالف العدوان من احتجاز سفن الديزل المرتبطة بالقطاعات الخدمية كالصحة والمياه والكهرباء ونقل السلع الغذائية أن تظل تكلفة هذه الخدمات مرتفعة على المواطن وخاصة في شهر رمضان.

وأكد أن الأمم المتحدة لم تضع حداً لهذه القرصنة سواء قبل الهدنة المعلنة أو أثناءها.

ولفت المتوكل، إلى أنه ما تزال هناك سفينتي ديزل محتجزة في منطقة احتجاز التحالف قبالة سواحل جيزان بحملة إجمالية 59 ألفا و976 طن ولفترات متفاوتة بلغت لأولى السفن 12 يوما.

/انتهى/

رمز الخبر 1923152
https://ar.mehrnews.com/news/1923152/

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