بيسكوف: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يجب أن تصبح منظمة شاملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف بيسكوف: "مرة أخرى، من المهم جدا أن تتوقف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن لعب دور الأداة، بل يجب أن تصبح منظمة شاملة تتعامل بالفعل مع قضايا الأمن والتعاون في أوروبا التي لا يجوز أن تفرز الدول إلى بلدان من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية".

وشدد بيسكوف، على أن كل المقترحات التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه في ميونيخ قبل 15 عاما، تبقى آنية وملحة، بما في ذلك ما يتعلق بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال: "بما يتعلق بكل شيء على الإطلاق. نحن الآن نقول إن دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يجب أن يزداد. علاوة على ذلك، في سياق سلسلة المشاورات حول الضمانات الأمنية، كانت هناك مشاورات بين موسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

/انتهى/