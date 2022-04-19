حزن استشهاد وإصابة عشرات الطلاب الأفغان لا يوصف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة عبر موقع تويتر ردا على استشهاد وإصابة عشرات الطلاب الأفغان: أظهر استهداف الأطفال الأبرياء خلال شهر رمضان المبارك مرة أخرى الواقع الإجرامي للإرهابيين. وحزن استشهاد وجرح العشرات من الطلاب الأفغان في شهر رمضان المبارك لا يوصف.

وجدير بالذكر انه أعلنت الشرطة الأفغانية إن 3 انفجارات هزت مدرسة للبنين، اليوم الثلاثاء، في أحد أحياء طائفة الهزارة الشيعية بالعاصمة الأفغانية كابل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الطلاب الأفغان.

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