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٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٤:٤٧ م

الجهاد الاسلامي تعلن استعداد المقاومة للدفاع عن المسجد الاقصى

الجهاد الاسلامي تعلن استعداد المقاومة للدفاع عن المسجد الاقصى

اكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي د.احمد المدلل استعداد المقاومة الفلسطينية لخوض معركة جديدة دفاعاً عن المسجد الاقصى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدلل في حديث ان معركة سيف القدس لاتزال ماثلة امام اعين الحكومة الصهيونية المتطرفة وائتلافها الهش والضعيف.

وشدد علی ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بينيت يتعامل كالطير الجريح ورغم تغول الصهاينة في جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني لكن عيونهم علی المقاومة لأنهم يدركون تماماً صدقية المقاومة في طرحها وتقدم خبراتها.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي ان بينيت يدرك ان ائتلافه سينتهي اذا اقترف أي جريمة بحق الفلسطينيين.

وقال المدلل اننا اكدنا بعد معركة سيف القدس ان سيف القدس لايزال مشهراً لان مهمته الحقيقية هو الدفاع عن المسجد الاقصی.

وبين ان ما يجری في المسجد الاقصی هو معركة محتدمة دفاعاً عن التاريخ والجغرافيا والعقيدة وستكون من أصعب المعارك التي سيخوضها الاحتلال مع المقاومة لانه يدرك تماماً ان المجتمع الصهيوني لم يعد يحتمل ضربات المقاومة وان الهجرة العكسية من الاراضي المحتلة قد ابتدأت.

/انتهى/

رمز الخبر 1923213
https://ar.mehrnews.com/news/1923213/

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