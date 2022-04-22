تحالف العدوان احتجز سفينة ديزل إسعافية رغم وجود تصريح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح المتحدث الرسمي للشركة، عصام المتوكل، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن تحالف العدوان ما يزال يمارس قرصنة على سفن الوقود، حيث احتجز سفينة الديزل الإسعافية "امبيريس"، المحملة بكمية 899,30 طناً، رغم تفتيشها وحصولها على تصريح أمميّة.

وطالب المتوكل بسرعة الإفراج عن سفن الوقود المحتجزة، لارتباطها بالقطاعات الخدمية "الصحة والكهرباء والمياه ووسائل نقل السلع الغذائية"، مما سيضاعف من معاناة المواطنين ويرفع من غرامات التأخير الناتجة عن القرصنة، داعياً الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بواجبها بالإفراج عن سفن الوقود المحتجزة.

وكانت "شركة النفط اليمنية"، أكدت مساء الخميس، احتجاز "تحالف العدوان سفينة ديزل إسعافية، "هارفيست"، على الرغم من تفتيشها وحصولها على التصاريح من الأمم المتحدة".

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