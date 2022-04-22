  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٠:١٠ م

شركة النفط اليمنية:

تحالف العدوان احتجز سفينة ديزل إسعافية رغم وجود تصريح

تحالف العدوان احتجز سفينة ديزل إسعافية رغم وجود تصريح

أكدت شركة النفط اليمنية، أن تحالف العدوان السعودي، احتجز اليوم الجمعة، سفينة "ديزل" إسعافية جديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصريح دخول إلى ميناء الحديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح المتحدث الرسمي للشركة، عصام المتوكل، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن تحالف العدوان ما يزال يمارس قرصنة على سفن الوقود، حيث احتجز سفينة الديزل الإسعافية "امبيريس"، المحملة بكمية 899,30 طناً، رغم تفتيشها وحصولها على تصريح أمميّة.

وطالب المتوكل بسرعة الإفراج عن سفن الوقود المحتجزة، لارتباطها بالقطاعات الخدمية "الصحة والكهرباء والمياه ووسائل نقل السلع الغذائية"، مما سيضاعف من معاناة المواطنين ويرفع من غرامات التأخير الناتجة عن القرصنة، داعياً الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بواجبها بالإفراج عن سفن الوقود المحتجزة.

وكانت "شركة النفط اليمنية"، أكدت مساء الخميس، احتجاز "تحالف العدوان سفينة ديزل إسعافية، "هارفيست"، على الرغم من تفتيشها وحصولها على التصاريح من الأمم المتحدة".

/انتهى/

رمز الخبر 1923261
https://ar.mehrnews.com/news/1923261/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 4 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات