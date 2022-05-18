حرس الحدود الايراني يعلن عن احتجاز سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العقيد حسين دهكي في تصريح صحفي: نجح حرس الحدود في قاعدة بندر لنكة البحرية، خلال عملية في منطقة الحماية، وبالتعاون الاستخباري مع حرس الحدود بمحافظة بوشهر، في رصد سفينة تحمل وقودًا مهربًا لنقله الى شرق جزيرة مارو.

وأشار إلى تنفيذ خطة مكافحة تهريب المحروقات والبضائع وتنظيف المناطق الملوثة والإجرامية ومحاربة المهربين في مختلف أنحاء الشريط الحدودي بالمحافظة، وقال: أثناء تفتيش السفينة، تمكن حرس الحدود من العثور على 550 ألف لتر من المازوت المهرب واعتقل 7 مهربين بهذا الخصوص.

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