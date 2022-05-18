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١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٤ ص

بمحافظة هرمزغان؛

حرس الحدود الايراني يعلن عن احتجاز سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب

حرس الحدود الايراني يعلن عن احتجاز سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب

اعلن قائد حرس الحدود بمحافظة هرمزغان (جنوب ايران) عن توقيف سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العقيد حسين دهكي في تصريح صحفي: نجح حرس الحدود في قاعدة بندر لنكة البحرية، خلال عملية في منطقة الحماية، وبالتعاون الاستخباري مع حرس الحدود بمحافظة بوشهر، في رصد سفينة تحمل وقودًا مهربًا لنقله الى شرق جزيرة مارو.

وأشار إلى تنفيذ خطة مكافحة تهريب المحروقات والبضائع وتنظيف المناطق الملوثة والإجرامية ومحاربة المهربين في مختلف أنحاء الشريط الحدودي بالمحافظة، وقال: أثناء تفتيش السفينة، تمكن حرس الحدود من العثور على 550 ألف لتر من المازوت المهرب واعتقل 7 مهربين بهذا الخصوص.

/انتهى/

رمز الخبر 1923831
https://ar.mehrnews.com/news/1923831/

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