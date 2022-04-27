أمير عبداللهيان يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الذي وصل إلى طهران اليوم الأربعاء بدعوة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، في مبنى الخارجية الايرانية حيث التقى برئيس السلك الدبلوماسي حسين امير عبداللهيان.

وكان الحلبوسي قد التقى في وقت سابق اليوم برئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، والرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، وامين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، على الدور المهم للجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق في القضايا الاقليمية والسياسية والامنية والاقتصادية، معتبرا ان العلاقات الثنائية القوية بينهما مؤثرة على مستوى المنطقة والعالم.

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