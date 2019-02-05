عبداللهيان يلتقي مع مسؤولين عراقيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قام مستشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي "حسین أمیر عبداللهیان"خلال زيارته الى العراق بلقاء رئيس البرلمان العراقي «محمد الحلبوسي» وقام بتسليمه دعوة رسمية من نظيره رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني".

وأيضا التقى "عبد اللهيان" برئيس تيار الحكمة الوطني "السيد عمار الحكيم" وقام الجانبان ببحث آخر تطورات المنطقة وأوضاع الداخل العراقي والعلاقة بين البلدين.

جدير بالذكر أن "عبد اللهيان" شارك بمؤتمر الرافدين في فندق الرشيد ببغداد ، الذي حضره الرئيس العراقي "برهم صالح"./انتهى/