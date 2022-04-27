الاحتفاء بيوم القدس العالمي سيكون مختلفا هذا العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ممثل آية الله الخامنئي، رئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي لاهل البيت، الشيخ محمد حسن اختري، أكد خلال المؤتمر الدولي للقدس الشريف، أن الاحتفاء بيوم القدس العالمي هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا عن السنوات السابقة.

واشار الشيخ أختري الى أن اتحاد وتكاتف صفوف الفلسطينيين عزز عزيمة الداعمين للقضية الفلسطينية، مبيناً أن دماء شهداء المقاومة غذت شجرة المقامة وجعلتها وارفة الظلال وستأتي أكلها بإذن الله.

وأشار الشيخ أختري أبى دور الحاج قاسم سليماني في الدفاع عن القضية الفلسطينينة ودعم المقاومة، قائلاً: "لا يجب أن ننسى بأن الشهيد القائد سليماني هو الذي أوجد نقلة نوعية في سبل المقاومة وأبعادها".

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