ماذا قال قادة المقاومة على "منبر القدس"؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي: يوم القدس ياتي والشعب الفلسطيني في عز جهاده ومقاومته دفاعا عن القدس في مواجهة الطغيان الصهيوني وقرابين الزيف.

وأوضح نخالة لقد كان مؤلماً أن يترك الشعب الفلسطيني في هذه الظروف من أشقائه وهناك من أبرق رسائل تهنئة للاحتلال.

وأضاف نخالة :أن الشعب الفلسطيني قوي بارادته ويثبت عدم تخليه عن القدس التي لن تنحني ولن تستسلم للغزاة والقتلة وحثالة التاريخ.

وأكد الأمين االعام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة أن ايران تقف بكل عنفوانها والتزامها بتحرير فلسطين وتحتضن المقاومة وعوائل الشهداء مؤكدا أن المقاومة لن تتراجع ولن تساوم حتى النصر ، بورك الشعب الفلسطيني الصامد ومن يقف معه

وقال نخالة: إن البعض اكتفى ببيانات التهدئة فيما صمت البعض وكان القدس لن تعنيهم وهناك من بارك للصهاينة اعيادهم

آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع

قال عالم الدين البحريني اية الله الشيخ عيسى قاسم في كلمه في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي ان المسجد الاقصى يعاني من اشرس الهجمات الصهيونية، معتبرا ان الشعوب العربية تقف اليوم امام المسؤولية الكبرى لاحياء يوم القدس العالمي.

واضاف اية الله قاسم : المسجد الاقصى يعاني من اخطر واشرس الهجمات التي تشكل اكبر تهديد لقدسيته ودوره الالهي.

واكد ان الامة تواجه اليوم اخطر تهديد لوجودها من خلال التطبيع لهويتها ووجودها على يد المطبعين، مخاطبا الدول المطبعة مع الاحتلال قائلا: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع.

وقال آية الله قاسم مخاطبا البحرينيين : ايها الشعب البحريني لن ترضوا الا ان تكونوا في مقدمة الشعوب التي تحيي يوم القدس العالمي، مؤكدا : نحن جميعا على ابواب يوم القدس العالمي الذي فرض استحضار تفاصيل المحنة التي يعاني منها المسجد الاقصى.

واكد آية الله قاسم: ان الكيان الصهيوني زائل ومآله مزبلة التاريخ، مطالبا من اجماع الامة على ادانة التطبيع والاطاحة به.

اللواء ابو احمد فؤاد: الاحتلال الى زوال وما تسمى بدولة العدو فهي الى زوال

قال الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء ابو احمد فؤاد في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي: حقوق الشعوب المظلومة لايمكن ان تضيع بالتقادم.

وأكد ابو احمد فؤاد : الجمهورية الاسلامية الايرانية تسهم وتدعم بكل قوة محور المقاومة وخاصة المقاومة الفلسطينية و نقول للجميع ان شعب فلسطين لايعرف الياس ولا التراجع عن حقوقه في وطنه.

وأضاف: 74 عاما من النكبة لن تضعف ارادة الشعب الفلسطيني وان حرية الوطن حرية للارادة والمستقبل والاحتلال الى زوال وما تسمى بدولة العدو فهي الى زوال.

وأكد ابو احمد فؤاد بان الاحتلال الى زوال طال الزمن او قصر ولو امتلك عناصر القوة مشددا على ان الشعوب الحرة لاتبيع اوطانها ولن تتنازل عن حقوقها

وأشار: نحيى للاسرى في المعتقلات ونؤكد على دورهم بحرب التحرير الوطني، موضحا انه الاوطان الحرة تحمى بالمقاومين.

قال الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن نحيي الشهید قاسم سلیماني الذي ضحى بحياته من اجل تحرير فلسطين كل فلسطين بما قدمه من دعم تسليحي ولايمكن ان ننسى دعم الشهيد المناضل قاسم سليماني لفلسطين وقوى المقاومة وهو نموذج للمناضلين الثوريين و نحيي الشهيد قاسم سليماني الذي ضحى بحياته من اجل تحرير فلسطين كل فلسطين بما قدمه من دعم تسليحي.

الشيخ مهدي الصميدعي: التطبيع جريمة لن يغفرها الله

قال مفتي اهل السنة في العراق الشيخ مهدي الصميدعي في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي : في مثل هذا الشهر الفضيل هناك محور عظيم وهو محور القدس، داعيا جميع المسلمين للوقفة الواحدة في يوم القدس العالمي

واوضح الشيخ الصميدعي ان القدس تعرضت للظلم على يد حكام المسلمين، لافتا الى انه عندما نتوحد على الكلمة وعلى القدس يعود المسرى للمسلمين.

وشدد على ان على العلماء ان يقولوا كلمتهم لدعوة الامة للوقوف وقفة رجل واحد في يوم القدس العالمي، كما انه يجب على الفقهاء والعلماء ان يقولوا كلمتهم للامة بالوقوف والمشاركة في يوم القدس العالمي.

هذا واكد الشيخ الصميدعي ان التطبيع جريمة لن يغفرها الله.

ودعا العلماء والخطباء لأن يكون يوم السابع والعشرين من شهر رمضان يوم القدس العالمي ويوم عزة الامة.

الشيخ عكرمة صبري: ماحصل في شهر رمضان المبارك يؤكد الاطماع الصهيونية في المسجد الاقصى المبارك

قال إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمه صبري في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي: ماحصل في شهر رمضان يؤكد الاطماع الصهيونية في المسجد الاقصى المبارك.

وأضاف الشيخ صبري أن الانتهاكات التي حصلت في المسجد الاقصى ، تدل على انه لاحرمة للاقصى لديهم.

وأوضح خطيب المسجد الأقصى: نحن مرابطون واقصويون ومعتكفون وان القدس شانها شان مكة المكرمة والمدينة المنورة مضيفا أن القدس ليست لفلسطين وحدها وانما مسؤوليتها مشتركة بين المسلمين.

وتابع الشيخ عكرمة صبري أن معظم الدول العربية منشغلة في صراعاتها او في التطبيع ولكن عليها الضغط عن الاحتلال باي طريقة للتراجع عن غيه.

هادي العامري: الكيان الصهيوني زائل وان "اسرائيل " زائلة بوعد الله ورسوله

قال رئيس تحالف الفتح بالعراق هادي العامري في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي: نقف اليوم اجلال واكبار ليوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كما اعلنه الامام الخميني قدس سره.

واضاف العامري الى ان احتلال فلسطين جريمة يجب ان تنتهي ، لافتا الى ان القدس جرح عميق في وجدان الأمة.

واشار العامري الى وجوب بقاء يوم القدس مشروع الامل والمقاومة لاستنهاض الامة وشحذ الهمم وبتعبئة الطاقات للاستمرار بالمعركة.

واكد العامري ان فصائل المقاومة العراقية حاضرة لمعركة تحرير فلسطين.

وتابع العامري ان المقاومة العراقية تنهض بحمل الامانة الثقيلة وتشعر بعظم الارتباط بين تحرير العراق وتحرير القدس وان المقاومة العراقية تنهض بحمل الامانة الثقيلة وتشعر بعظم الارتباط بين تحرير العراق وتحرير القدس.

ولفت العامري الى الاحتلال طور اساليبه حتى باتت اصابعه الخفية تتلاعب بالعراق، وان ادراك حقيقة العدو هي بداية تحقيق النصر، وان الكيان الصهيوني كيان طارئ وعصابات شريرة.

وأكد العامري: الكيان الصهيوني زائل وان "اسرائيل " زائلة بوعد الله ورسوله.

المطران عطا الله حنا: التعدي على الاقصى هو تعد على كنيسة القيامة

قال رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثودكس المطران عطا الله حنا في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي، تحية لكل المدافعين عن القدس باعتبارها عاصمة لفلسطين، الفلسطينيون جميعا يتصدون للاحتلال ويقولون لا لقمعه وظلمه

وأضاف المطران حنا: الفلسطينيون جميعا يتصدون للاحتلال ويقولون لا لقمعه وظلمه.

ونوه الى ان التعدي على الاقصى هو تعد على كنيسة القيامة.

وشدد على ان الذين يتأمرون على الاقصى لتقسيمه هم نفسهم الذين يتآمرون على المسيحيين في القدس.

طلال ناجي: نفتقد هذه الايام القائد الكبير الشهيد قاسم سليماني

قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الدكتور طلال ناجي في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي: اهمية يوم القدس يعود الى ان الامام الخميني (قدس سره) أراد ان يحافظ على صمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف ناجي: نحتفي بيوم القدس العالمي الذي اعلنه الامام الخميني (قدس سره) بتقديم الدعم المادي والمعنوي لاهلنا في القدس للدفاع عنها.

وقال : نفتقد هذه الايام القائد الكبير الشهيد قاسم سليماني.وهو كان يرى القدس قضيته كما يراها قادة الجمهورية الاسلامية الايرانية انها قضيتهم.

وتابع : سنستمر بالنضال حتى تحرير كل فلسطين.

السيد عبدالملك الحوثي: الدفاع عن القدس هو مسؤولية المسلمين

قال قائد حركة انصار الله في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمة في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي ان يوم القدس مناسبة هامة لتوحيد الأمة حول القضية الفلسطينية لتتبنى الموقف الصحيح الموحد ولتذكير الأمة بمسؤولياتها تجاه فلسطين واستنهاض للأمة للتحرك الجاد لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وذكر ان قضية فلسطين من أوضح القضايا التي لا لبس فيها وهذا باعتراف، والأمة مجمعة على أن استعادة المقدسات وتطهير فلسطين من رجس الصهاينة اليهود مسؤولية على عاتق المسلمين .

واشار السيد الحوثي الى ان الشعب اليمني انطلاقا من مبادئه الإسلامية وهويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح بالتمسك بحق الشعب الفلسطيني ، ومتمسك بالحق الفلسطيني في تطهير أرضه ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي لا يجوز التفريط به. وانه سيسعى إلى جانب أحرار الأمة ومحور المقاومة والجهاد لرفع مستوى التعاون والتنسيق.

وجدد السيد عبدالملك تاكيده على التبني الجاد والصادق لمعادلة السيد حسن نصرالله التي أعلن فيها أن أي تهديد وجودي للقدس يعني حربا إقليمية، قائلا: لن نتوانى عن المشاركة بكل ما نستطيع مع أحرار الأمة والشعب الفلسطيني ومحور المقاومة والجهاد.

واكد ان الكيان الصهيوني بسيطرته على فلسطين كيان مؤقت محتوم زواله والانتصار عليه محتوم، والواقع يشهد على عوامل زوال الكيان الصهيوني ومؤشرات انحداره باتت واضحة ويعترف بها قادة هذا الكيان.

إسماعيل هنية: طالبنا ومازلنا نطالب بضرورة التراجع عن خطوة التطبيع

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي ان يوم القدس العالمي يأتي في هذا العام على وقع وقائع وأحداث.

وأشار هنية إلى العمليات التي نفذها الشعب الفلسطيني منذ بدء شهر رمضان المبارك ضد الاحتلال الصهيوني وقال إن خيار المقاومة هو خيار شعب.

وقال القيادي في حماس : قضية القدس والمسجد الاقصى وحق العودة وتحرير الاسرى لايمكن ان تحسم على طاولة المفاوضات السياسية.

وأضاف أن هذا التطور الخطير شجع الاحتلال على الاسراع لحسم المعركة حول المسجد المبارك مستفيدا من الغطاء التطبيعي.

وأشار الي قيام بعض الدول العربية بالسير نحو التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي وقال : طالبنا ومازلنا نطالب بضرورة التراجع عن خطوة التطبيع مضيفا أن الاحتلال يشرعن وجوده عبر اتفاقيات التطبيع ويشرعن مشاريعه لتصفية القضية الفلسطينية.

كما ألمح إلى أن الاحتلال يستغل انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية ويسعى لتمرير مشاريعه تجاه القدس والمسجد الأقصى وتابع : كل محاولات احتواء الشعب الفلسطيني فشلت.

وأوضح هنية أنه لا يمكن ان يقبل شعبنا وأمتنا بتغيير طابع المسجد الاقصى وحقائقه التاريخية قائلا ان كل محاولات احتواء الشعب الفلسطيني فشلت.

وأشاد هنية بقوة المقاومة في غزة التي سجلت انتصارا كبيرا استراتيجيا في معركة سيف القدس والتي اكدت بانها ليست بعيدة عن الصراع ضد الاحتلال مضيفا أن غزة جزء من فلسطين وشعبها جزء من شعب فلسطين وقد اكدت انها لا يمكن ان تكون بعيدة عن مواجهة العبث بالاقصى.

السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة المتعاظم وينبغي ان يطلق عليه محور القدس

أكد السيد حسن نصر الله الامين العام للمقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله)، في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي، بان لاستكبار العالمي ومن تعاون معه كانت استراتيجيتهم هي الرهان مع الوقت لتنسى القضية الفلسطينية.

وشدد على ان استراتيجية العدو كانت تراهن على ياس الشعب الفلسطيني والشعوب الاسلامية والرهان كان على النسيان والتعب والاحباط والاستسلام ولكن مايجري هو العكس ببركة الايمان والجهاد.

ونوه سماحته الى ان محور المقاومة المتعاظم يجب ان يسمى محور القدس لان القدس هي النقطة المركزية الجامعة مضيفا ان محورنا هو محور المقاومة المتعاظم وينبغي ان يطلق عليه محور القدس.

وأكد بان القدس هي النقطة الجامعة بين دول محور المقاومة وفصائله وشعوبه، موضحا ان من أجل القدس تبنى اليوم جيوش حقيقية ومقاتلون أولوا بأس شديد قلوبهم شاخصة نحو القدس.

وقال السيد نصر الله ان الشعب الفلسطيني لن يغادر ارضه ومن عليه ان يغادر هو المحتل و القدس هي مسؤولية الأمة جمعاء، مشددا على ان كل من ينتمي الى محور المقاومة يتعرض للضغوط لاجل التخلي عن القدس وفلسطين.

وأكد الامين العام لحزب الله ان القدس جزء اساسي من معركة المصير و الصمود في مواجهة التضييقات والحصار والارهاب هو جزء اساسي من معركة المصير وصنع المستقبل.

وأكد السيد حسن نصرالله ان عهدنا مع الشهداء وفي المقدمة القائد الكبير الحاج قاسم سليماني الذي امضى حياته في خدمة هذا المحور موضحا انه كما تجاوزنا المراحل القاسية انتقلنا من نصر الى نصر نقف اليوم على مشارف النصر الكبير والنهائي.

وشدد السيد حسن نصرالله على ان ببركة دماء الشهداء الزكية سنكمل طريقنا مهما بلغت التضحيات ونحطم كل القيود وتكون القدس هي العنوان والهدف .

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