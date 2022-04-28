  1. إيران
  2. السياسة
٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٢ م

الرئيس الايراني:

يوم القدس بشارة بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني/يوم القدس هو إنجاز قيم للإمام الخميني الراحل

يوم القدس بشارة بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني/يوم القدس هو إنجاز قيم للإمام الخميني الراحل

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن يوم القدس يوم كل المستضعفين والمؤمنين والمظلومين في العالم، وهو البشارة بتحرير القدس الشريف وزوال الكيان الصهيوني المزيف وانتصار المتمسكين بالقران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف رئيسي خلال زيارته عصر اليوم الخميس لمعرض القرآن الكريم في طهران، أن يوم القدس هو إنجاز قيم للإمام الخميني الراحل، كما تحدث عن تفاعل قوى المقاومة مع العلوم والمعارف القرآنية، وقال: إن ابداعات المجاهدين الفلسطينيين في الميدان تأتي في ظل التعاليم القرآنية، في حين أن الامكانات والآلة العسكرية يمتلكها الجانب الآخر.

وتابع قائلا : عندما تسأل اليوم شابا فلسطينيا أو يمنيا أو لبنانيا أو افغانيا "من اين اكتسبت الثقة والدافع للجهاد؟ّ سيقول: إن التعاليم القرآنية هي الدافع والباعث على الأمل.

وفي إشارته إلى أن الله تعالى يعين ويدعم حماة الدين، قال رئيسي إن المتحدث باسم البيت الأبيض أعلن رسميا "إننا وخلال حملة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني مُنينا بهزيمة فاضحة".

وعقَب رئيسي بالقول إن هذه الهزيمة هي ثمرة الثبات على التعاليم القرآنية من قبل الشعب الإيراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1923386
https://ar.mehrnews.com/news/1923386/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 3 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات