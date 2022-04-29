المشاركات في يوم القدس تُظهر أن روح النضال ما زالت حية وان الوحدة لا تزال موجودة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قاليباف إن المشاركة في يوم القدس تظهر أن روح النضال ما زالت حية، و ان الوحدة في الأمة الإسلامية لا تزال موجودة، خاصة هذا العام، عندما رأينا المجاهدين الفلسطينيين ينفذون عمليات قوية في قلب تل أبيب في آخر طبقات الأمن الإسرائيلي.

وأضاف، على مسؤولي الدول الإسلامية، الذين يسعون إلى تطبيع العلاقات السياسية مع الكيان الصهيوني، أن يعلموا أن هذه الأمة الإسلامية تؤكد أن فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي وستواجه ازدواجية حقوق الإنسان الغربية.

وانطلقت مسيرات يوم القدس العالمي عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي في طهران وعموم ايران (الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش ) بمشاركة شعبية واسعة، وخاصة الأكاديميين والشباب والرياضيين الايرانيين.

وقد اعلن الامام الخميني الراحل (رض) آخر جمعة من شهر رمضان المبارك في كل عام يوما عالميا للقدس، تشارك فيه جماهير الأمة الأسلامية في انحاء العالم في مسيرات حاشدة لنصرة المسجد الاقصى الشريف ودعم الشعب الفلسطيني المضطهد في نضاله ومقاومته./انتهى/