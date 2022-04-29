وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اكد الأئمة والخطباء خلال خطب الجمعة أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى ولا سيما في شهر رمضان هي انتهاك صارخ لحرمة الأماكن المقدسة يمس بمشاعر المسلمين جميعاً وتعد سافر على كرامة الشرفاء في العالم.

وأوضح الأئمة والخطباء أن ما يحدث في الأقصى وصمة عار على جبين المتخاذلين مشددين على أن القضية الفلسطینیة هي قضية الأمة جمعاء وجزء من عقيدتها وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.

وتتصاعد حالة الغضب في الأراضي الفلسطينية المحتلة في يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك رفضاً للممارسات والإجراءات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق القدس وشالمسجد الاقصی المبارك.

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