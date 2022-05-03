تحقيق يكشف خلل في منظومات الدفاع الجوي للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت إذاعة جيش الاحتلال :"إن التحقيق تناول فشل القبة، بالتعامل مع رصاصات من عيار 14.5 ملم، أطلقت من قطاع غزة، ما أدى لإطلاقها نحو 20 صاروخا لاعتراض هذه الرصاصات" .

وأفصحت الإذاعة، بأن السبب في ذلك؛ يرجع لوجود خلل فني و تشغيلي بالقبة الحديدية؛ ما أدى لفشلها في اعتراض صاروخين أطلقا من غزة ولبنان.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل أيام، بإطلاق صاروخ واحد من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة "شلومي"، موضحاً أنها سقطت في منطقة مفتوحة.

جدير ذكره أنه، قالت القناة الـ 12 العبرية، قبل عدة أيام، بأنه أطلقت المقاومة بغزة، صاروخاً واحداً باتجاه "سديروت"، حيث سقط بفناء منزل، ما أحدث أضرارًا مادية في المكان.

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