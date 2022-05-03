وزراء خارجية دول المنطقة يهنئون أمير عبداللهيان بعيد الفطر المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فإن وزراء خارجية سلطنة عمان والأردن وطاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان والعراق وجمهورية أذربيجان والكويت وباكستان ووزير خارجية أفغانستان بالوكالة، وكذلك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي هنئوا وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان بمناسبة عيد الفطر المبارك وتمنوا التوفيق للجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعباً.

والجدير بالذكر أن أمير عبد اللهيان هنأ عبر حسابه في موقع تويتر حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل تحقيق الاتحاد والتعاطف والمودة بين الشعوب الإسلامية. كل عام وانتم بالف خير.

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