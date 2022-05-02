  1. إيران
  2. السياسة
٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١١:٠٢ ص

خلال اتصال هاتفی مع كرزاي؛

أمير عبد اللهيان یؤكد على توسيع تعاون أفغانستان مع جيرانها

أمير عبد اللهيان یؤكد على توسيع تعاون أفغانستان مع جيرانها

قال وزير الخارجية الايراني "نأمل من خلال تسريع عملية تشكيل حكومة شاملة ومحاربة الإرهاب أن توسع أفغانستان تعاونها مع جيرانها ودول أخرى في المنطقة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الأسبق الافغاني حامد كرزاي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعباً بحلول عيد الفطر المبارك.

في هذه المكالمة الهاتفية، قال حامد كرزاي في إشارة إلى الأحداث الإرهابية الأخيرة في أفغانستان وادانتها لاستهداف الابرياء، ان بناء افغانستان يمكن ان يتحقق فقط من خلال تعاون جميع المجموعات العرقية ومختلف شرائح الشعب الأفغاني. كما انه شكر الدول المجاورة لأفغانستان والجمهورية الإسلامية الايرانية لمساعدتها لشعب أفغانستان لتجاوز المشاكل الحالية.

وهنأ وزير الخارجية الايراني حامد كرزاي والمسؤولين وكل أبناء الشعب الأفغاني بعيد الفطر، وسائلا الله عز وجل الفخروالرفاهيته والسعادة للشعب الافغاني.

وأعرب وزير خارجية بلادنا عن أمله في أن تتوسع مجالات التعاون بين أفغانستان وجيرانها ودول المنطقة الأخرى من خلال تسريع عملية تشكيل حكومة شاملة ومحاربة الإرهاب.

/انتهى/

رمز الخبر 1923457
https://ar.mehrnews.com/news/1923457/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 8 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات