عبد اللهيان والمقداد يبحثان عدد من القضايا المشتركة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قدم خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم اليوم الأحد، التهنئة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها وشعبها بمناسبة عيد الفطر متمنياً لهم دوام الخير والازدهار فيما أعرب الوزير عبد اللهيان عن خالص الامتنان لهذه التهنئة متمنياً لسوريا وشعبها وقيادتها كل الخير والتقدم.

وتطرق الجانبان إلى قضايا إحياء يوم القدس العالمي في سوريا وإيران ومختلف دول العالم وإلى دعم بلادهما التام لصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية على حرم المسجد الأقصى مؤكدين المواقف الثابتة للبلدين تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

ومن جانبه أكد الوزير المقداد أن العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وإيران تسير دائماً نحو المزيد من التطور مشدداً على ضرورة زيادة تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين لمواجهة آثار الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية واللاإنسانية المفروضة على شعبي البلدين.

وبدوره أشار عبد اللهيان إلى عمق العلاقات بين سوريا وإيران وإلى السعي المستمر لتعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات مجدداً التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب سوريا وشعبها واستعدادها لتقديم كل ما هو ممكن لتجاوز الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب.

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