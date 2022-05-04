كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً قبالة الساحل الشرقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبية إنّ بيونغيانغ أطلقت ما وصفته بـ"قذيفة غير محددة" باتجاه البحر الشرقي، مشيرةً إلى أنّ هذا الإطلاق هو الـ14 للنظام الكوري الشمالي هذا العام، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".

وأضافت الوكالة الكورية الجنوبية أنّ هيئة الأركان المشتركة أعلنت عن الإطلاق "في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين"، ولم ترد تفاصيل أخرى، وفق الوكالة.

وأكد خفر السواحل الياباني عملية الإطلاق، وقال إنّ كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو أنه "صاروخ باليستي".

وجاءت عملية الإطلاق الأخيرة هذه بعد أن اختبرت كوريا الشمالية ما زعمت أنه "سلاح تكتيكي موجه" في 16 نيسان/أبريل.

واختبرت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين، في 26 شباط/فبراير، و4 آذار/مارس، اشتملا على نظام جديد للصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تقوم بيونغ يانغ بتطويره، وأجرت أيضاً اختباراً كاملاً الأسبوع الماضي للصواريخ البالستية العابرة للقارات.

/انتهى/