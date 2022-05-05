المقررة الدولية الخاصة بالاجراءات القسرية الاحادية تزور ايران قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن"غريب ابادي" لفت في تصريح له اليوم الخميس، ان هذه الزيارة تأتي بناء على طلب المسؤولة الاممية نفسها، وستبدا في 8 ايار الجاري على مدى 11 يوما.

وأشار مساعد رئيس السلطة القضائية، إلى أن زيارة المقررة الاممية للجمهورية الاسلامية، تشكل فرصة لكي تتعرف عن كثب على الاثار السلبية الناجمة عن الحظر احادي الجانب على حقوق الشعب الايراني.

وتابع "ابادي"، السيدة "لوهان" ستقوم في اطار مهامها الرئيسية لتقصي اثار الاجراءات الاحادية القسرية على مصالح الشعب وحقوقه الانسانية، باجراء لقاءات مع ممثلي عدد من الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص وايضا منظمات المجتمع المدني، مضافا الى تفقدها لبعض المراكز ذات الصلة في البلاد.

يذكر، ان لجنة حقوق الانسان الدولية اقرت في 2014 الية "المقرر الخاص لتقصي الاثار السلبية الناجمة عن الاجراءات القسرية الاحادية على مصالح الشعوب في اطار حقوق الانسان"، الامر الذي يواجه سنويا معارضة الدول الغربية.

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