تلاحم ووحدة العراق كانا ومازالا موضع تاكيد إيران/انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد لأقل من عشر أشخاص

آية الله رئيسي: تلاحم ووحدة العراق كانا ومازالا موضع تاكيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية

أعرب الرئيس الإيراني آية الله "إبراهيم رئيسي"، خلال اتصالٍ هاتفي تلقّاه من رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" عن أمله في أن تفضي العملية السياسية للانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق الى تشكيل حكومة مقتدرة في أسرع وقت.

عبر اتصال هاتفي؛ رئيسا إيران وأندونيسيا يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي ودعم القضية الفلسطينية

أجرى رئيسا الجمهورية الاسلامیة الايرانية واندونيسيا اتصال هاتفي، أشارا خلاله الى الطاقات المتنوعة المتاحة لدى البلدين، مشددين على أهمية بذل الجهود المشتركة لتفعيل هذه الطاقات في اطار تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين في سياق آخر على دعم القضية الفلسطينية.

غريب ابادي : المقررة الدولية الخاصة بالاجراءات القسرية الاحادية تزور ايران قريبا

صرّح مساعد رئيس السلطة القضائية، امين لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي" أن هنالك زيارة مرتقبة للمقررة الدولية الخاصة بالتداعيات السلبية الناجمة عن الاجراءات القسرية الاحادية على مصالح الشعوب "الينا دوهان"، قريبا إلى إيران.

خلال مسابقات القران الكريم للحرس الثوري؛ اللواء سلامي: لا مكان لاسلحة الدمار الشامل في النهج الإسلامي

قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن أسلحة الدمار الشامل، وكما نوه بها سماحة قائد الثورة الإسلامية، لا تحظى بأي مكانة في النهج الإسلامي؛ مبينا أن ذلك ليس قرارا تكتيكيا وإنما حكم ديني.

الصحة الإيرانية: انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد لأقل من عشر أشخاص خلال اليوم المنصرم

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الخميس، عن تسجيل 7 وفيات و 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 6 ملايين و 997 الفا و50 شخصا لغاية الآن.

/انتهى/