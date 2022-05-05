إیران تهدف إنتاج 5.7 مليون برميل من النفط يومياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خجسته مهر في تصريح له اليوم الخميس على هامش تفقده لأرصفة صادرات النفط الخام في جزيرة خارك جنوب إيران: إن محطة خارك النفطية لها مكانة دولية في تصدير النفط الخام، لذا ينبغي تجهيزها بأحدث المعدات، وبغية تحقيق هذا الأمر سنستفيد من طاقات الشركات المعرفية خاصة في مجال البنية التحتية وقياس المكثفات الغازية.

وأضاف: إن التصليحات الأساسية للبنية التحتية لشركة المحطات النفطية في خارك تشمل تصليح الأرصفة التصديرية لمستودعات النفط الخام والمكثفات الغازية ونظام إطفاء الحريق.

وأوضح بأن الآفاق المستقبلية لإنتاج النفط الخام خلال الأعوام الثمانية القادمة في البلاد تتضمن الوصول إلى إنتاج 5.7 مليون برميل من النفط يوميا لذا يتوجب زيادة استيعاب المحطات وفقا للصادرات.

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