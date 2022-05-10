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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٥٠ ص

شركة النفط الايرانية:

اقامة معرض ايران الدولي لصناعة النفط اعتبارا من 13 الى 16 ايار الحالي

اقامة معرض ايران الدولي لصناعة النفط اعتبارا من 13 الى 16 ايار الحالي

اعلنت شركة النفط الايرانية، ان المعرض الدولي السادس والعشرين لصناعة النفط في ايران سيبدا اعماله اعتبارا من 13 الى 16 ايار الحالي، ويضم 1200 شركة محلية واجنبية على مساحة 40 الف متر مربع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكدت الوزارة في بيان لها اليوم، ان معرض صناعة النفط الدولي، يشكل رمزا لاقتدار وسياسات وزارة النفط الايرانية على صعيدي الاقتصاد وتقنية الطاقة.

واضاف هذا البيان، ان اعين الكثيرين اليوم متجهة صوب صناعة النفط الايرانية اكثر من اي امر اخر؛ وذلك في ضوء الحظر الراهن وتاثيره على اداء وزارة النفط الوطنية في هذا الخصوص.

كما لفت البيان، بان تنظيم المعرض الدولي السادس والعشرين لصناعة النفط في ايران، وسط التطورات والتوترات المختلفة التي تطال قطاع الطاقة اليوم، سيسلط مزيد من الاضواء على هذا الحدث الدولي الهام.

/انتهى/

رمز الخبر 1923639
https://ar.mehrnews.com/news/1923639/

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