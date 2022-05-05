وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني آية الله رئيسي أكد خلال الاتصال على ان تلاحم ووحدة العراق كانا ومازالا موضع تاكيد الجمهورية الاسلامية الايرانية، معربا عن أمله في أن تفضي العملية السياسية للانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق الى تشكيل حكومة مقتدرة وقوية في أقرب وقت ممكن.

وقال في هذا الصدد: "ان تلاحم ووحدة العراق كانا ومازالا موضع تاكيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونامل بان تفضي العملية السياسية للانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق في أقرب وقت ممكن الى تشكيل حكومة قوية ومقتدرة".

ومن جانبه هنأ رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال، الرئيس آية الله "إبراهيم رئيسي" والشعب الإيراني بعيد الفطر، موجها الشكر والتقدير لإيران على دعمها للعراق.

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