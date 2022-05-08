"حزب الله" يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري في سيناء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب "حزب الله" خلال بيان عن "تضامنه الكامل مع الشعب المصري الشقيق"، معتبرا أن "ما قامت به الجماعات الارهابية هدفه النيل من استقرار وأمن مصر وحرف الأنظار عن الإرهاب الصهيوني في فلسطين وإدخال المنطقة مجددا في أتون الفتن والصراعات الداخلية".

وأشار "حزب الله" إلى "مواقفه السابقة، بضرورة التصدي للفكر التكفيري الهدام وعزله وتصدي علماء المسلمين له واتخاذ كل التدابير الاحترازية على امتداد العالم الاسلامي في مواجهته عمليا وسياسيا".

كما سأل الله "الرحمة للشهداء والعافية للجرحى"، وتقدم من "الشعب المصري الشقيق وذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني

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