"داعش" يتبنى هجوم سيناء وسط إدانات دولية وعربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبر حسابات "تويتر"، أفاد بيان متداول لـ"وكالة أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي، بأن الأخير قام بـ"هجوم مباغت وسريع " على الموقع غرب سيناء، مستخدمين رشاشات خفيفة ومتوسطة، مهددا باستمرار عملياته.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووجه خلاله باستكمال تطهير مناطق في سيناء، شمال شرقي البلاد، من العناصر الإرهابية.

والسبت، أعلن الجيش المصري مقتل 11 من عناصره بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين، إثر "إحباط هجوم إرهابي"، استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء ومحاصرة العناصر المنفذة في منطقة معزولة، دون الكشف بعد عن خسائر في صفوف الجناة أو نتائج المواجهات معهم.

ولاقى هذا الهجوم إدانات دولية وعربية واسعة لليوم الثاني على التوالي.

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