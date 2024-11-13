وزير الخارجية المصري يكشف الهدف الأساسي من زيارته إلى لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء على "وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بأسرع وقت ممكن والتأكيد بالاستماع لرؤية كبار القادة اللبنانيين والسياسيين اللبنانيين حول مجريات هذه الأمور".

كما أكد على "ضرورة تكثيف الجهود التي تمارسها مصر بالتعاون مع العرب والدول الإسلامية والأصدقاء في العالم العربي وروسيا والصين والبرازيل والهند وكل هذه الجهود تسعى لوقف هذا العدوان وعمليات القتل الممنهجة التي تتم في صمت مخجل من المجتمع الدولي وعجز وشلل من جانب مجلس الأمن والأمم المتحدة".

وقال إن هناك العديد من الأفكار المطروحة التي تتعين أن تنصب لوقف هذا العدوان، مشيرا إلى أن هناك" قضية الشغور الرئاسي وهي قضية مهمة وكذلك دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكين هذه المؤسسات بما فيها مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش اللبناني الوطني".

وأكد وزير الخارجية على الرفض التام أن يكون انتخاب الرئيس كشرط من شروط وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المسارين يتعين عليهما أن يسيرا بشكل متوازي.

وتابع "نرفض أي إملاءات أو ضغوط خارجية في هذا الملف ونرفض أن يكون هذا شرطا لوقف إطلاق النار وهو موقف مصري واضح ولن نحيد عنه".

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت لبحث التصعيد الإسرائيلي ووقف إطلاق النار مع كبار المسؤولين اللبنانيين.

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