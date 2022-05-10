روسيا لن تشارك في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأممي حول أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يعقد مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف في 12 ايار جلسة خاصة مكرسة لـ”تدهور وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا نتيجة الازمة الاوكرانية "، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للمجلس في وقت سابق، مشيرة إلى أن الاجتماع يعقد بناء على طلب رسمي قدمته أوكرانيا في 9 ايار، وأيدته 47 دولة.

وقالت زاخاروفا في بيان لها: “للأسف، لقيت حججنا وتفسيراتنا بشأن الأهداف الحقيقية للعملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) والوضع الحقيقي على الأرض هناك، تجاهلا تاما. ومن الواضح أنه لن يتم الإصغاء لها هذه المرة أيضا. لذلك يرفض الوفد الروسي الحضور كي لا يضفي الشرعية على المسرحية السياسية المتحيزة الأخرى التي تمثلها الجلسة المرتقبة”.

ولفت البيان إلى أنه “في الوقت نفسه نشهد التغاضي عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الأوكراني والقوميون المتطرفون ضد السكان المدنيين في بلدهم”، مشددا على أن “مثل هذه المحاولات لفرض أجندة مسيسة على مجلس حقوق الإنسان تتماشى مع توجه الغرب لاستخدام حقوق الإنسان لتحقيق مصالحه الخاصة”.

والشهر الماضي، أعلنت موسكو عن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضويها في المجلس بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

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