وزير الخارجية الايراني يعزي نظيره الاماراتي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب وزير الخارجية في برقية تعزية الى نظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن خالص العزاء وصادق المواساة ﺑﻮﻓﺎﺓ رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وجاء في برقية التعزية: "ببالغ الأسى والأسف تلقينا نبأ رحيل فخامة رئيس حكومة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. نعزيكم والحكومة الإماراتية والشعب الإماراتي الشقيق ونبتهل إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهمكم والعائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وتوفي اليوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارت، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الاماراتية، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

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