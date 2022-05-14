  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:١٩ ص

اليوم السبت؛

شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في القدس

شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في القدس

استشهد شاب مقدسي، صباح اليوم السبت 14 مايو 2022، متأثراً بإصابته في باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال تصديه لاقتحام لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في شهر رمضان المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مقدسية، باستشهاد الشاب المقدسي وليد الشريف الذي أصيب في ساحات المسجد الاقصى المبارك خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال في الجمعة الثالثة من شهر رمضان الماضي.

وذكرت المصادر، أن الشهيد الشريف أصيب برصاص الاحتلال، ووصفت حالته بالحرجة والصعبة، إذ إنه كان يعاني من نزيف حاد بالدماغ، وكسور بالجمجمة، وفي بداية الاعتقال لم يصل الأوكسجين للدماغ لمدة 20 دقيقة مما أثر على خلايا المخ، وعلى مدار الأيام الماضية لم يطرأ أي تحسن على صحته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

/انتهى/

رمز الخبر 1923723
https://ar.mehrnews.com/news/1923723/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 9 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات