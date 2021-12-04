استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر محلية إن جنود ما يسمى حرس الحدود، اطلقوا النار، على الشاب الفلسطيني من مسافة صفر، قرب "دوار المُصرارة"، بمنطقة باب العامود، في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المتواجدين في محيط المنطقة وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، عقب اطلاق النار على الشاب، الذي ما زال مجهول الهوية.

وذكرت مصادر عبرية، أن الشاب الفلسطيني طعن مستوطنا من المتدينيين "الحريديم" (20 عاما) في عنقه وظهره، ونقل في سيارة إسعاف إلى مستشفى "شعاري تصيدق" في المدينة، ووصفت جروحه ما بين متوسطة إلى خطيرة./انتهى/