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١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٢٧ ص

وزير الخارجية الايراني:

إيران تتحدث عن فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الامارات

إيران تتحدث عن فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الامارات

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، انه تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات، وذلك ضمن اشارته الى لقائه الرئيس الجديد لدولة الامارات الشيخ محمد بن زايد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع "تويتر" فجر الثلاثاء: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الامارات. نشد على ايدي جيراننا بحرارة. دفء العلاقات بين الجيران يبث اليأس في نفوس اعداء المنطقة.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد التقى الرئيس الجديد لدولة الامارات الشيخ محمد بن زايد.

وفي هذا اللقاء الذي جرى الاثنين في ابوظبي قدم امير عبداللهيان التعازي بوفاة رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد، وتباحث مع الرئيس الجديد الشيخ محمد بن زايد حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن القضايا التي نوقشت خلال اللقاء حل مشاكل الرعايا الايرانيين المقيمين في الامارات وتسهيل امورهم.

واثر وفاة رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد، انتخب المجلس الاعلى للاتحاد يوم السبت الشيخ محمد بن زايد رئيس جديدا للامارات.

/انتهى/

رمز الخبر 1923806
https://ar.mehrnews.com/news/1923806/

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