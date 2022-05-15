ايران والصين ترتبطان بعلاقة استراتيجية عميقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقد اليوم الأحد الاجتماع التنسيقي لمجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران والصين، بحضور رئيس واعضاء المجموعة من جانب و وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ومساعديه للشؤون الاقتصادية والقنصلية واخرين من كبار المسؤولين في الخارجية.

ووصف عبد اللهيان العلاقات بين طهران وبكين بأنها استراتيجية، وشدد على دور الدبلوماسية البرلمانية في إطار مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الصينية، وأوضح آخر تطورات العلاقات بين طهران وبكين ونهج ايران في تنفيذ خارطة الطريق للعلاقات مع الصين.

ومن جهته، اعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية والصينية "احمد امير ابادي فراهاني" عن تقديره لموقف وزير الخارجية الداعم لدور مجلس الشورى الاسلامي في سياق تعزيز العلاقات السياسية للجمهورية الاسلامية مع سائر البلدان ولاسيما الصين، مؤكدً على استعداد مجموعة الصداقة الايرانية الصينية لدعم سير العلاقات المتنامية بين الجانبين.

والجدير بالذكر أن مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، قدم خلال الاجتماع احاطة حول العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية وجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة الى اخر المستجدات داخل الاسواق الحدودية مع باكستان.

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