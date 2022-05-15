  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٨:٣١ م

عبد اللهيان:

ايران والصين ترتبطان بعلاقة استراتيجية عميقة

ايران والصين ترتبطان بعلاقة استراتيجية عميقة

أكد وزير الخارجية الإيراني خلال الاجتماع التنسيقي لمجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران مع الصين وباكستان، على العلاقات الاستراتيجية التي تربط طهران وبكين، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في اطار عمل مجموعة الصداقة بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقد اليوم الأحد الاجتماع التنسيقي لمجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران والصين، بحضور رئيس واعضاء المجموعة من جانب و وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ومساعديه للشؤون الاقتصادية والقنصلية واخرين من كبار المسؤولين في الخارجية.

ووصف عبد اللهيان العلاقات بين طهران وبكين بأنها استراتيجية، وشدد على دور الدبلوماسية البرلمانية في إطار مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الصينية، وأوضح آخر تطورات العلاقات بين طهران وبكين ونهج ايران في تنفيذ خارطة الطريق للعلاقات مع الصين.

ومن جهته، اعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية والصينية "احمد امير ابادي فراهاني" عن تقديره لموقف وزير الخارجية الداعم لدور مجلس الشورى الاسلامي في سياق تعزيز العلاقات السياسية للجمهورية الاسلامية مع سائر البلدان ولاسيما الصين، مؤكدً على استعداد مجموعة الصداقة الايرانية الصينية لدعم سير العلاقات المتنامية بين الجانبين.

والجدير بالذكر أن مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، قدم خلال الاجتماع احاطة حول العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية وجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة الى اخر المستجدات داخل الاسواق الحدودية مع باكستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1923774
https://ar.mehrnews.com/news/1923774/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 7 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات