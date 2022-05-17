صفري يعلن عن استعداد إيران للتعاون مع سلوفاكيا في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقت مساعدة وزير خارجية سلوفاكيا السيدة اينغريد بروتكوفا التي زارت طهران يوم أمس مع مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري وبحثت معه سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأعلن صفري خلال الاجتماع عن استعداد إيران للتعاون مع الجانب السلوفاكي في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعات الدوائية والغذائية والتقنيات الجديدة والقائمة على المعرفة وكذلك إنتاج لقاحات كورونا.

ومن جانب أخر أعربت السيدة بروتكوفا عن ارتياحها لزيارتها إلى إيران وأعربت عن أملها في أن يكون عقد لجنة اقتصادية مشتركة خطوة مهمة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.

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