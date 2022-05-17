  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٢ ص

خلال لقاء مع مساعدة وزير خارجية سلوفاكيا؛

صفري يعلن عن استعداد إيران للتعاون مع سلوفاكيا في مختلف المجالات

صفري يعلن عن استعداد إيران للتعاون مع سلوفاكيا في مختلف المجالات

أعلن مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية خلال اجتماع مع مساعدة وزير خارجية سلوفاكيا عن استعداد إيران للتعاون مع الجانب السلوفاكي في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعات الدوائية والغذائية والتقنيات الجديدة والقائمة على المعرفة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقت مساعدة وزير خارجية سلوفاكيا السيدة اينغريد بروتكوفا التي زارت طهران يوم أمس مع مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري وبحثت معه سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأعلن صفري خلال الاجتماع عن استعداد إيران للتعاون مع الجانب السلوفاكي في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعات الدوائية والغذائية والتقنيات الجديدة والقائمة على المعرفة وكذلك إنتاج لقاحات كورونا.

ومن جانب أخر أعربت السيدة بروتكوفا عن ارتياحها لزيارتها إلى إيران وأعربت عن أملها في أن يكون عقد لجنة اقتصادية مشتركة خطوة مهمة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1923808
https://ar.mehrnews.com/news/1923808/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات